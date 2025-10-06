Dubai deklasirao Split u prvom kolu ABA lige, Žuti izgubili s 34 razlike

Podijeli :

U 1. kolu A skupine ABA lige Split je poražen u Dubaiju 92:58.

Trener Splita Dino Repeša ostao je u Hrvatskoj zbog problema s putovnicom pa je momčad vodio Ante Marović. Hrvatska je momčad dobro otvorila i dobro se držala do sredine treće četvrtine kada se Dubai odvojio na 15 poena razlike te mirno priveo utakmicu kraju.

Split se u zadnjoj četvrtini potpuno raspao te tu dionicu izgubio s 20 poena razlike (35-15).

Leon Radošević, bivši igrač Dubaija, bio je najraspoloženiji u splitskom redovima s 15 poena i 6 skokova.

Zoran Dragić je postigao 10 poena, a Ivan Perasović i Tayvon Mayers po 9.