Boban Marjanović na pragu prelaska u ljubljansku Iliriju

Srpski košarkaš Boban Marjanović nalazi se na pragu iznenađujućeg povratka u regionalnu košarku. Jedan od najprepoznatljivijih centara s ovih prostora, koji je posljednjih godina igrao u NBA ligi i Kini, vrlo je blizu dogovora s Ilirijom iz Ljubljane, potvrdili su brojni regionalni mediji.

Ilirija, klub koji u posljednje vrijeme ambiciozno gradi svoj projekt u ABA ligi, već je nekoliko mjeseci u kontaktu s Marjanovićem. Sportski direktor kluba, Saša Dončić, navodno se sastao s 37-godišnjim centrom tijekom nedavnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, što je dodatno ubrzalo pregovore.

Dolazak igrača Marjanovićeva kalibra predstavljao bi ogroman korak za ljubljanski klub. Osim sportskog doprinosa, njegov potpis donio bi i snažan marketinški efekt, budući da je Marjanović globalno prepoznatljivo ime zahvaljujući dugoj NBA karijeri i popularnosti izvan terena.

Marjanović je posljednju sezonu proveo u kineskom klubu Zhejiang Lions, a prije toga je gotovo cijelo desetljeće bio dijelom NBA momčadi poput Houstona, Dallasa, Philadelphije i San Antonija. Poznat po svojoj visini od 224 centimetra i karizmatičnoj osobnosti, često je slovio za jednog od najomiljenijih igrača gdje god je nastupao.

Ako dogovor bude finaliziran, Ilirija bi dobila iskusnog lidera pod košem, a ABA liga jednu od najzvučnijih figura u posljednjih nekoliko godina. Marjanovićev povratak u regiju bio bi i svojevrsna simbolična završnica bogate karijere, iako se čini da popularni Bobi još ne razmišlja o umirovljenju.

Navijači Ilirije s nestrpljenjem čekaju službenu potvrdu — a po svemu sudeći, čini se da je njihov novi “div iz Ljubljane” već na vratima.