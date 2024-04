Novi trener Slavena: ‘On je nogometni genijalac, koji udara loptu drugačije od ostalih igrača’

Podijeli :

Slaven Belupo

Ivan Roguljić najavio je susret s Rudešom, a u tom susretu zagrebačka momčad može i matematički potvrditi ispadanje.

Susret Slaven Belupa i Rudeša na rasporedu je sutra od 17 sati, na stadionu Ivan Kušek-Apaš u Koprivnici. Uoči svog debija, Ivan Roguljić obratio se medijima:“Izrazito teška utakmica. Rekao sam stoput i opet ću ponoviti, Rudeš je tu gdje je, ali kvalitetom sigurno zaslužuje više i da su dobili onu utakmicu protiv Osijeka, sad bi to bila neka druga priča. Neovisno o tome, bit će zahtjevno, pogotovo nama s psihološkog aspekta zbog ovog crnog niza. No ne sumnjam da će dečki naći energiju da se dignu i da dovedemo Slaven barem dva, tri mjesta gore, jer predzadnje mjesto nije za nas”, započeo je novi trener domaćina pa nastavio:

“Većinu toga već imam u glavi i znam tko će istrčati. Nemamo previše vremena za izmisliti nešto i moram reći da sam mislio dati priliku juniorima, ali jučer su igrali u Kupu i bit će im previše odigrati dvije utakmice na visokoj razini u dva dana. Ali svakako će u budućnosti dobivati više prilika, to je milijun posto.”

Roguljić se dotaknuo i Roberta Murića, koji je pristigao ove zime kao veliko pojačanje, ali još nije dosegao onu razinu po kojoj ga pamte ljubitelji HNL-a iz vremena kada je nastupao za Rijeku: “On je nogometni genijalac, koji udara loptu drugačije od ostalih igrača. Upao je u mali problem, nije ga krenulo ispočetka, nije se kasnije iz tog izvukao, ali dići će se. Siguran sam da bi ga svaki trener u Hrvatskoj odmah uzeo u svoju ekipu i mogu biti sretan da ga uopće treniram, ima magiju u nogama.”

Slaven je ove sezone postigao samo 33 pogotka, a mnogi ističu to kao veliki problem “Farmaceuta”.

“Postizanje golova je veliki problem, no nisu Mioč i Štrkalj zaboravili zabijati. Dogodila se blokada, kao što se i meni u karijeri stoput dogodila. Dečki samo moraju naći snage i motivacije da to izvuku. Budi pošten, budi sto posto u utakmici i vratit će ti se onda. Što se tiče obrane, istina je da previše primamo. No morat ćemo raditi u svim segmentima, jer u zadnje vrijeme nismo dobro izgledali. Previše smo primali, a premalo davali pa ti dođe rezultat kakav je. Nije obrana samo četiri igrača od iza, ona počinje od Štrkalja i da bi svima bilo lakše cijela ekipa se mora staviti u službu obrane i napada.”

Za kraj, Roguljić je uvidio problem u psihičkom stanju igrača: “Upišeš neku školu i radiš nešto da bi nešto i postigao. Svi težimo višem, klub mi je dao tu čast, ukazali su mi povjerenje i na meni je da to opravdam. Vjerujem da hoću. Pritisak ne osjećam, nema ga. Ustvari, on je u nogometu normalna stvar i naviknete se živjeti uz njega. Trenutno mi je najvažnije dići ekipu energetski, jer ona je kvalitetna i nije joj tu mjesto. To su dečki koji imaju ozbiljne igračke kvalitete, malo je psiha sad problem i to je na meni da iz njih izvučem, a izvući ću sto posto”, samouvjereno je poručio Roguljić.