VIDEO / Nastavljaju se iznenađenja na EuroBasketu: BiH pobijedila Grčku, pogledajte veliko slavlje!

Košarkaši Bosne i Hercegovine priredili su iznenađenje u susretu četvrtog kola skupine C Eurobasketa, svladavši favoriziranu i do sada neporaženu Grčku rezultatom 77:80.

Iako su nastupili bez svoje prve zvijezde Giannisa Antetokounmpa i Giannoulisa Larentzakisa, Grci su bolje otvorili utakmicu te poveli s 18:7, da bi tim BiH do kraja prve četvrtine smanjio zaostatak na 25:19. Grčka je bolje krenula i u drugoj četvrtini te došla do 13 poena prednosti (34:21). Međutim, košarkaši BiH su sjajnom igrom napravili veliki preokret i na odmor otišli s plus šest (38:44).

Odlično su nastavili i u drugom poluvremenu, stigavši do vodstva od 41:53. Tu su prednost zadržavali pa su u posljednjih deset minuta ušli s devet poena razlike (52:61). Ni u završnici nisu posustajali, već su došli do maksimalnih +14 (52:66). Grci su se pokušavali približiti, ali im ponajprije zahvaljujući odličnoj igri u obrani nisu dopustili preokret.

Jusuf Nurkić bio je prvo ime reprezentacije BiH s 18 poena i 10 skokova. John Roberson također je ubacio 18, dok je Edin Atić dodao 15 koševa.

Kod Grčke se, u izostanku Antetokounmpa, istaknuo Kostas Sloukas s 15 poena, dok je Tyler Dorsey ubacio 14.

Zmajevi su tako stigli do druge pobjede (2-2) i vrlo su blizu plasmana u nokaut fazu, za što će im biti dovoljna bilo kakva pobjeda nad Gruzijom u posljednjem kolu (4.9. u 14:00).