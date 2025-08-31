VIDEO / Grčka i Cipar na EuroBasketu pjevali istu himnu

U utakmici drugog kola skupine C na EuroBasketu Cipar je ugostio Grčku. Rezultat susreta bio je očekivan, Grci su s uvjerljivih 96:69 upisali drugu pobjedu na turniru, no sportska javnost nije pričala o tom susretu, već o onome što se dogodilo na početku, odnosno prije samog početka susreta. Tada je bio red za pjevanje himne. Tada su se mnogi iznenadili jer su obje reprezentacije pjevale istu.

Poznato je da Cipar, barem onaj dio otoka koji se natječe pod bijelom zastavom, ima većinsko grčko stanovništvo. Također, ova država ima istu himnu kao i Grčka, a riječ je o “Himni slobode”.

Ova pjesma napisana je 1823. godine, a autor joj je Dionisios Solomos. Glazbu je pet godina kasnije skladao Nikolaos Mantzaros, a pjesma govori o grčkom ratu za neovisnost od Osmanskog Carstva.

Prve dvije kitice ove pjesme službeno su postale grčka himna još 1864. godine, dok je Cipar “Himnu slobode” usvojio kao svoju himnu 1966. godine. Jedna verzija ove pjesme bila je i himna treće države koja danas više ne postoji. Riječ je o Kretskoj državi, koja je postojala vrlo kratko, od 1898. do 1913. godine. Pravno gledano, bila je dio Osmanskog Carstva, ali je u stvarnosti imala određenu neovisnost. Postojala je sve do vojne pobjede Srbije i Grčke nad Turskom u Prvom balkanskom ratu, kada se Kreta priključila Grčkoj.

