VIDEO / Ispisana je povijest CRO Racea, Francuz opet briljirao

Francuz Paul Magnier, član momčadi Soudal Quock-Step, pobjednik je druge etape 10. izdanja biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Biograda na Moru do Jovića u dužini od 51 kilometra. To je ujedno i najkraća etapa CRO Racea ikad!

Magnier je i u zahtjevnijoj završnici s obzirom da je cilj etape bio na blagoj uzbrdici potvrdio kako se nalazi u izvrsnoj formi, nakon što je u utorak bio najbolji u prvoj etapi od Splita do Sinja, u srijedu je slavio i u Jovićima. Iako je 200-tinjak metara bio na tek 10. poziciji, Magnier je idealno tempirao svoj završni sprint te na cilj stigao s dvije dužine bicikla prednosti ispred drugog Talijana Edoarda Zambaninija (Bahrain Victorious), dok je treće mjesto zauzeo Britanac Ben Turner (INEOS Grenadiers).

“Očekivao sam da će mi biti teže u današnjoj završnici s obzirom da su svi vozači na zadnji uspon stigli prilično svježi. Ipak, odmah sam vidio kako imam dobre noge i u zadnjem sam kilometru odabrao pravi trenutak za napad”, rekao je Magnier.

Nakon prve dvije etape Magnier ima 11 sekundi bolje vrijeme u ukupnom redoslijedu od drugog Španjolca Diega Uriartea (Kern Pharma), odnosno 14 sekundi od trećeg Nizozemca Dannyja van Poppela (Red Bull-BORA-Hansgrohe). Magnier je vodeći i u redoslijedu za najboljeg po bodovima, odnosno plavu majicu, dok je zelenu majicu najboljeg penjača zadržao Čeh Michal Schuran (United Shipping).

Zbog jakog vjetra na Paškom mostu organizatori su iz sigurnosnih razloga kako za bicikliste tako i za vozila u pratnji prije početka etape odlučili skratiti drugu dionicu s predviđenih 114.5 na 51 kilometar, odnosno cilj koji je bio predviđen u Novalji pomaknut je na vrh uspona treće kategorije na Joviće iznad Posedarja.

Stoga su vozači pred sobom imali tek jedan prolazni cilj u Zadru kojim je prvi prošao Nizozemac Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGS) ispred Poljaka Artura Sowinskog (Run&Race-Wibatech) i Slovenca Dana Andreja Tomšiča (Pogi Team Gusto Ljubljana). Taj se trojac ranije tijekom etape izdvojio iz glavne skupine te do Zadra stekao prednost od 1:15 minuta. S obzirom da je etapa bila vrlo kratka, bjeguncima nije bila dopuštena veća prednost nego je odmah po izlasku iz Zadra pala na manje od minute. Stoga se i Molenaar vrlo brzo vratio u peloton dok su Sowinski i Tomšič odolijevali sve do početka zadnjeg uspona četiri kilometra prije cilja.

Treća etapa vozit će se u četvrtak od Gospića do Rijeke u dužini od 150.5 kilometara, a izravni prijenos je na Sport Klubu.

