Dinamo organizira biciklističku utrku za rekreativce

Biciklistički klub Dinamo je klub s tradicijom dužom od 75 godina, a ove godine organiziraju 5. izdanje međunarodnog Gran fonda Roller Coaster.

Rekreativna utrka na kojoj mogu nastupiti svi oni koji smatraju da mogu odvesti zadanu trasu, bez obzira na dob, spol ili fizičku spremu.

Danas je to idealna prilika su za promociju sporta i zdravog načina života. U svijetu se godišnje održava više od 2.000 Gran Fondo utrka, a neke od njih voze se i kao UCI Gran Fondo svjetsko prvenstvo. Gran Fondo je namjenjen svim biciklistima.

Grand Fondo je popularan u svim dobima te je u četiri godine u Zagrebu sudjelovalo više od 600 natjecatelja iz 70 različitih biciklističkih klubova, a ujedno su dolazili i predstavnici iz 12 zemalja.

Utrka kreće 31. kolovoza u 10 sati, a vozit će 107 kilometara s 1100 metara uspona. Startna pozicija još nije poznata, no pozicija okrijepne stanice jest. Ona će biti na 62. kilometru u Pokupskom.