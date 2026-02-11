VIDEO / Frčko za SK otkrio što možemo očekivati od WRC-a u Hrvatskoj

Podijeli :

U našu emisiju Jutro SK stigao je Marin Frčko, dopredsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja. S Hanom Cvijanović pričao je o WRC-u u Hrvatskoj i što nas sve očekuje ove godine. A do travnja pratite i ostale WRC utrke, već ovog vikenda Sport Klub vam donosi onu iz Švedske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.