VIDEO / Drugi dan WRC Croatia Rallyja: Pajari vodeći, evo gdje i kad pratite nastavak

Završeni su brzinski ispiti ovog prijepodneva drugog dana WRC Croatia Rallyja.

Nakon tri današnje etape i 11 ukupno, na vrhu poretka je finska posada sa Samijem Pajarijem u Toyoti. Slijedi ga Belgijac Thierry Neuville u Hyundaiju, dok je treći Japanac Takamoto Katsuta.

Najbolji plasmano od hrvatskih predstavnika imaju Viliam Prodan i Marko Stiperski.

Vodeći dvojac WRC-a Velšanin Elfyn Evans i Šveđanin Oliver Solberg ponovno su startala na Platku te će u nedjelju konkurirati za maksimalnih 5+5 bonus bodova za ukupni poredak Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, obojica su prvog dana izletjela sa staze.

