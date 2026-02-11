Pratite samo na SK: Ovog vikenda WRC je u Švedskoj

Podijeli :

Luca Barsali IPA Sport via Guliver

Sa sjedištem u Umeåu, Rally Sweden i dalje ostaje jedno od najupečatljivijih i vizualno najatraktivnijih događanja u WRC kalendaru, a pratite ga samo na Sport Klubu.

Led i snijeg pružaju izvanredan grip, golemi snježni nasipi oblikuju ceste, a prosječne brzine spadaju među najviše u sezoni, stvarajući spektakularnu akciju kako na stazi tako i uz cestu.

Ruta za 2026. uključuje 18 specijalnih etapa u ukupnoj dužini nešto više od 300 kilometara, s nekoliko klasičnih testova u izmijenjenim konfiguracijama kako bi izazov ostao svjež. Reli započinje gradskim shakedownom uz bulevar rijeke Ume, prije nego što posade krenu prema sjeveru kroz brze, tekuće šumske etape i stadion-stil Red Barn Arenu.

S natjecateljskog stajališta, Švedska dolazi nakon spektakularnog otvaranja sezone u Monte Carlu. Vodeći u prvenstvu Oliver Solberg dolazi na svoj domaći reli sa velikim lokalnim interesom, dok se od Elfyna Evansa očekuje da bude među glavnim favoritima u uvjetima koji tradicionalno nagrađuju samopouzdanje i preciznost. Na popisu prijavljenih nalazi se i nekoliko vozača koji startaju prvi put ove godine, uključujući pobjednika 2024. Esapekku Lappija iz Finske (Hyundai) i latvijsku zvijezdu Mārtiņša Sesksa (M-Sport Ford).

Raspored:

Četvrtak, 12. veljače:

Etapa 1: 19:00 – 20:00 (SK3)

Subota, 14. veljače:

Etapa 10 10: 11:00 – 12:00 (SK3)

Etapa 13 13: 16:00 – 17:00

Nedjelja 15. veljače:

Etapa 18: 12:00 – 13:30 – WOLF POWER STAGE

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.