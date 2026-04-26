Pratite na SK: Ogier na Kanarskim otocima stigao do 68. pobjede u karijeri

Francuz Sebastien Ogier u Toyoti pobjednik je relija na Kanarskim otocima, petog ispita svjetskog WRC prvenstva.

Prva je to Ogierova pobjeda ove sezone, te čak 68. u karijeri. Dominaciju Toyote potvrdili su Velšanin Elfyn Evans, Finac Sami Pajari, te Japanac Takamoto Katsuta osvojivši iduća tri mjesta.

“Reli je težak. Biti brz je važno, ali biti na kraju još važnije. Nikada nisam paničario kad sam vidio Solberga kako gura i držao sam svoj ritam,” kazao je Ogier.

“Prije svega, bilo je vrlo ugodno. Ponovno smo vozili odličan automobil i bilo je jako zabavno, čestitam cijelom timu. Cijeli vikend je bilo izuzetno tijesno s mojim suigračima, posebno s Oliverom. Šteta što nismo mogli svi zajedno završiti i dovesti ovu predstavu do kraja, ali s naše strane, mislim da smo učinili što smo morali,” dodao je.

Drugo mjesto sa 19.9 sekundi zaostatka zauzeo je Evans koji je preuzeo vodstvo u ukupnom pretku.

“Bio je to solidan vikend. Loše smo počeli. Nažalost, to nas je malo izbacilo iz borbe za pobjedu, pa su osjećaji pomiješani. Ali čestitke Sebu, odvozio je izniman vikend i zaslužuje pobjedu ovdje,” kazao je Evans.

Japanska momčad mogla je osvojiti prvih pet pozicija da Šveđanin Oliver Solberg nije pogriješio na pretposljednjoj etapi. U tom trenutku bio je najbliži Ogieru, ali dok je jurio za Francuzom, izletio je s ceste i završio utrku.

“Bio sam previše optimističan, ali nažalost napravio sam grešku,” kazao je Solberg. Prvi vozač koji nije iz Toyotine momčadi bio je Francuz Adrien Fourmaux (Hyundai), na petom mjestu.

Ukupno, nakon pet utrka sezone vodi Evans sa 101 bodom, Katsuta je drugi sa samo dva manje, a Pajari treći sa 72. Ogier, koji ne sudjeluje u svim utrkama, šesti je sa 58 bodova.

Sljedeći reli za Svjetsko prvenstvo bit će u Portugalu između 7. i 10. svibnja.