Ova fotografija s WRC-a u Hrvatskoj je hit! Izletio sa staze, ali nigdje nije mogao otići bez ručka

U Hrvatskoj se ovog vikenda vozi WRC Croatia Rally.

Subota nam je donijela puno uzbuđenja, a Francuz Adrien Fourmaux morao je odustati nakon izlijetanja. No, domaćini su ga počastili ručkom.

Fotografija je postala hit, a i prije četiri godine Fourmaux je izletio ljudima u dvorište. Bilo je to u Krašiću, a i tada se dobro najeo.

Belgijanac Thierry Neuville (Hyundai) preuzeo je vodstvo na WRC Croatia Rallyju nakon dramatičnog subotnjeg poslijepodneva, izgradivši uvjerljivu prednost od 1:14 minuta uoči završnog dana.

Ključni trenutak dogodio se na 14. brzinskom ispitu, gdje je dotadašnji lider Finac Sami Pajari (Toyota) probušio prednju desnu gumu i bio prisiljen stati i zamijeniti kotač. S vodstva od 12.7 sekundi, Finac je pao na treće mjesto ukupno, sada s 1:35 minuta zaostatka za Neuvilleom. Japanac Takamoto Katsuta (Toyota) također je imao problema s probušenom gumom na istom brzincu, ali je uspio nastaviti bez zaustavljanja te se probio na drugo mjesto, s 31.9 sekundi prednosti ispred Pajarija, ali minutu i 15 sekundi za vodećim.

Neuville, koji je tijekom dana konstantno vršio pritisak, iskoristio je rasplet i preuzeo vodstvo koje više nije ispuštao, profitirajući od boljeg balansa automobila i samopouzdanja u zahtjevnim uvjetima.

Novozelanđanin Hayden Paddon drži četvrto mjesto unatoč bušenju gume, dok je Francuz Adrien Fourmaux ranije odustao nakon izlijetanja koje je uzrokovalo velika oštećenja stražnjeg dijela automobila, iako se očekuje njegov povratak u nedjelju.

Šveđanin Oliver Solberg pokazao je snažan tempo nakon povratka u natjecanje, ostvarivši više najbržih vremena unatoč bušenjima guma, dok su se Elfyn Evans i Jon Armstrong također vratili nakon izlijetanja u petak.

Završni dan relija vodi posade u Ličko-senjsku županiju na potpuno nove brzinske ispite, a natjecanje završava u Opatiji, gdje će završni Power Stage odlučiti dodatne bodove u i dalje neizvjesnoj borbi za pobjedu.

