Ogier slavio u Japanu, dramatična borba za titulu!

Francuski vozač Sebastien Ogier (Toyota) pobjednik je Japanskog relija, pretposljednje utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva čime se u ukupnom redoslijedu primaknuo vodećem Britancu Elfynu Evansu (Toyota) na samo tri boda zaostatka.
Ogier je u Japanu slavio sa 11.6 sekundi boljim vremenom od drugog Evansa, a koliko je Toyota bila dominantna na svom terenu pokazuje i to što je treće mjesto zauzeo još jedan vozač te momčadi Finac Sami Pajari sa 2:16.6 minuta zaostatka.
Ogier je pobjedom u Japanu ostao u utrci za osvajanje svog čak devetog naslova svjetskog prvaka čime bi se izjednačio sa sunarodnjakom Sebastienom Loebom.
U ukupnom redoslijedu SP-a Evans je i dalje vodeći sa 272 boda, drugi Ofier ima 269, dok je treći Finac Kalle Rovanpera (Toyota) sa 248.
Posljednja utrka Svjetskog prvenstva vozit će se u Saudijskoj Arabiji od 25. do 29. studenoga.
REZULTATI:
1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 3:21:08.9
2. Elfyn Evans/Scott Martin (VB/Toyota) +11.6
3. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) +2:16.6
4. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Est/Hyundai) +3:18.1
5. Gregoire Munster/Louis Louka (Luk-Bel/Hyundai) +6:48.7
6. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +7:01.5
REDOSLIJED U SP,
VOZAČI:
1. Elfyn Evans 272
2. Sebastien Ogier 269
3. Kalle Rovanpera 248
4. Ott Tanak 213
5. Thierry Neuville 166
6. Takamoto Katsuta 111
KONSTRUKTORI:
1. Toyota 692
2. Hyundai 464
3. M-Sport/Ford 191
