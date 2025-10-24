VN Meksika: Leclerc najbrži na prvom treningu

Podijeli :

(AP Photo/Moises Castillo)

Nastavlja se luda borba za naslov u Formuli 1. Vozači su nakon Austina otišli u Meksiko gdje se održava nova utrka. U petak navečer vikend je započeo treningom na kojem je najbrži bio Ferrarijev vozač Charles Leclerc.

Brojni najbolji vozači odmarali su se na prvom treningu pa tako McLaren nije vozio Lando Norris, nego domaći Patricio O’Ward, a kod Red Bulla nije aktivan bio Max Verstappen. Njega je zamijenio Britanac Arvid Lindblad koji je oduševio jer je završio šesti, dva mjesta ispred Yukija Tsunode.

Umjesto Georgea Russella Mercedes je vozio Danac Frederik Vesti, Pierrea Gaslyja je u Alpineu zamijenio Estonac Paul Aron, a u Haasu je Estebana Ocona “odmorio” Japanac Ryo Hirakawa.

Promjene smo vidjeli i u Racing Bullsima gdje je umjesto Liama Lawsona vozio Ayumu Iwasa, a promjene su napravili i u Williamsu (Luke Browning umjesto Carlosa Sainza), Aston Martinu (Jak Crawford umjesto Lancea Strolla) te u Ferrariju (Antonio Fuoco umjesto Lewisa Hamiltona).

Na kraju je u takvom odnosu snaga na stazi najbrži bio Charles Leclerc s vremenom 1:18.380. Drugi je bio Andrea Kimi Antonelli sa zaostatkom od 107 tisućinki dok je “postolje” zaključio Nico Hulkenberg sa zaostatkom od 380 tisućinki.