VIDEO / Vraća se F1 na SK, Baković: ‘Prvak bi trebao biti Piastri, a Cadillac me podsjeća na Brawn GP’

Nadolazećeg vikenda Formula 1 vraća se s ljetnog predaha utrkom za Veliku nagradu Nizozemske na stazi Zandvoort. Što možemo očekivati, otkrio nam je Antonio Baković.

Zandvoort je 15. postaja od ukupno 24 ove sezone, a trenutno je vodeći u ukupnom poretku Oscar Piastri s devet bodova ispred momčadskog kolege iz McLarena Landa Norrisa. Aktualni prvak Max Verstappen je daleko iza s gotovo 100 bodova zaostatka pa komentator Sport Kluba Antonio Baković smatra kako je i sam Nizozemac svjestan da ne može ugroziti McLarenov dvojac ovog vikenda.

“Promijenio se odnos snaga pa je sada McLaren sila broj jedan i ne vjerujem da Verstappen ulazi s bilo kakvom primisli da bi mogao biti favorit. Sve što napravi nauštrb bilo kojeg McLarena može se govoriti o malom iznenađenju. McLareni su favoriti, bez obzira na to što se vozi na Maxovoj domaćoj stazi. On je i sam rekao da je bitka za naslov što se njega tiče izgubljena”, rekao je Baković gostujući u emisiji Jutro SK.

Norris ili Piastri, tko će biti prvak?

“Odnos je 50-50. Razlika je malena, samo devet bodova za Piastrija. Osobno bi Piastri trebao biti bliži zbog konstante koju pokazuje cijele sezone, manje oscilira. Norris možda jest brži, ali u nekim ključnim trenucima zna pogriješiti i dovesti se u probleme. Piastri marljivo skuplja bodove. Obojici je ovo velika prilika postati svjetski prvak.”

Ferrari?

“Oni su poboljšali neke stvari u zadnje dvije utrke. Sada to izgleda bolje i konkurentnije nego u početku sezone. Nije isključeno da do kraja sezone Leclerc ili Hamilton pobijede u jednoj utrci.”

Baković je prokomentirao i dolazak nove momčadi Cadillac za sljedeću sezonu, s provjerenim vozačima Valtterijem Bottasom i Sergijom Perezom.

“Teško može iskusnije od toga. Perez je pouzdan vozač, dobar trkač i oslonac, a Bottas je fenomenalan u kvalifikacijama. Uzima i motore Ferrarija ali pitanje je kakvi će biti motori jer se pogonske jedinice i teh pravila mijenjaju sljedeće godine. Podsjeća me ova priča na Brawn GP 2009 kada je nova momčad prilikom promjene pravila uzela naslov prvaka. Iako realno će to biti dosta teško”, zaključio je Baković.

