VIDEO / Verstappen dominantan u Bakuu, Sainz stigao do prvog postolja za Williams!

Automoto 21. ruj 202514:45 0 komentara

Max Verstappen sačuvao je vodstvo tijekom cijele utrke u Bakuu i stigao do svoje 67. pobjede u karijeri. Drugi je završio Mercedesov George Russell, dok Williamsov Carlos Sainz stigao do prvog postolja za momčad. Trenutn

Drugi je završio Mercedesov George Russell, dok je Williamsov Carlos Sainz stigao do prvog postolja za momčad.

Trenutno vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri zabio se u zid na samom startu što je za njega označilo brzi kraj utrke.

POVEZANO

USKORO OPŠIRNIJE

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Automoto