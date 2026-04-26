VIDEO / Šok u Španjolskoj: Marc Marquez doživio novi, težak pad!

Iako je Marc Márquez osvojio pole position i sprint uoči utrke za Veliku nagradu Španjolske na stazi u Jerezu, deveterostruki svjetski prvak i sedmerostruki osvajač titule u “kraljevskoj klasi” završio je nastup već u 11. zavoju drugog kruga.
Glavni adut tvorničke momčadi Ducatija najprije je izgubio vodeću poziciju, a prestigao ga je mlađi brat Álex Márquez, vozač Gresinija, koji se potom odvojio od trofejnijeg brata.
Prilikom ulaska u zavoj 33-godišnjak iz Cervere zakačio je rubnik i izgubio kontrolu nad motociklom. Nije bilo kontakta ni s Álexom ni s ostalim vozačima iza njega.
Najvažnije je da je Márquez odmah ustao i samostalno napustio stazu nakon pada, iako je njegov motocikl pretrpio velika oštećenja, posebno na prednjem dijelu.
Márquez je pao i u sprint utrci dan ranije, no tada šteta na motociklu nije bila ni približno velika, a uspio je napraviti preokret i pobijediti.
Ovaj incident veliki je udarac za Ducati, a publika u Jerezu reagirala je glasnim uzdahom nevjerice nakon što je branitelj naslova završio utrku na domaćoj stazi.
