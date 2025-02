VIDEO / Ramsayja pitali što misli o psovkama u F1 svijetu, on je odgovorio u svom stilu

Podijeli :

Nešto po čemu je sam Gordon Ramsay poznat u cijelom svijetu, osim talenta u kuhinji, jest korištenje 'neprikladnog jezika'.

U intervjuu tijekom F1 75 uživo eventa u Londonu, popularnog kuhara upitali su što misli o nedavnim mjerama FIA-e o korištenju neprimjerenog jezika u F1 o kojima se mnogo raspravljalo.

“Slušajte, mislim da je to jezik industrije. Činjenica je da ovi sportaši idu do granica ekstrema. Pa ponekad, ako im tako nešto izleti, pustite ih da budu to što jesu. Pustite to, ajde!”, rekao je kuhar svojim uobičajenim strastvenim tonom.

Ramsay je zatim dodao:

“Svaki put riskiraju svoje živote. Voze više od 300 kilometara na sat. Pa ako je s**nje…”, rekao je Britanac prije nego što su ga prekinuli.

Zatim je voditelj odmah dodao: “Točno, nećete biti pozvani da se vratite sljedeće godine.”

