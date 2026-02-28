VIDEO / Prijenac za Acostu, Marquez se vratio uz kontroverzu!

Vozač Red Bull KTM Racinga Pedro Acosta stigao je do prve pobjede u karijeri, nakon što je slavio u sprintu za Veliku nagradu Tajlanda kojom je otvorena ovogodišnja sezona MotoGP prvenstva.
Španjolac je trijumfirao poslije nevjerojatne borbe s Marcom Marquezom, koja je trajala nekoliko krugova. Branitelj naslova bio je bolji u njihovom dvoboju, uz kontakt, zbog čega mu je naređeno da vrati poziciju, što je i učinio, ali potom nije imao priliku uzvratiti.
Njima dvojici na pobjedničkom postolju pridružio se Raúl Fernández iz Trackhousea, a utrku je obilježilo i izlijetanje osvajača pole positiona Marca Bezzecchija.
Velika nagrada Tajlanda u kraljevskoj klasi starta u nedjelju u 9 sati, dok program u Buriramu započinje već u 6 sati prvom utrkom sezone u kategoriji Moto3.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!