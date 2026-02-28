VIDEO / Prijenac za Acostu, Marquez se vratio uz kontroverzu!

Podijeli :

Vozač Red Bull KTM Racinga Pedro Acosta stigao je do prve pobjede u karijeri, nakon što je slavio u sprintu za Veliku nagradu Tajlanda kojom je otvorena ovogodišnja sezona MotoGP prvenstva.

Španjolac je trijumfirao poslije nevjerojatne borbe s Marcom Marquezom, koja je trajala nekoliko krugova. Branitelj naslova bio je bolji u njihovom dvoboju, uz kontakt, zbog čega mu je naređeno da vrati poziciju, što je i učinio, ali potom nije imao priliku uzvratiti.

Njima dvojici na pobjedničkom postolju pridružio se Raúl Fernández iz Trackhousea, a utrku je obilježilo i izlijetanje osvajača pole positiona Marca Bezzecchija.

Velika nagrada Tajlanda u kraljevskoj klasi starta u nedjelju u 9 sati, dok program u Buriramu započinje već u 6 sati prvom utrkom sezone u kategoriji Moto3.