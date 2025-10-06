VIDEO / Pogledajte trenutak koji je stvorio pravu dramu u momčadi McLarena

Lando Norris je u prvom krugu utrke u Singaputu gurnuo timskog kolegu Oscara Piastrija, što mu je omogućilo da završi kao treći, odmah ispred Australca, i tako smanji zaostatak u poretku svjetskog prvenstva na 22 boda. Iako je McLaren u Singapuru stigao do konstruktorskog naslova, Daily Mail objašnjava da je Piastri bio bijesan i Norrisovu vožnju opisao kao "sranje" te timu zatražio da mu tim naredi zamjenu pozicija, što su odbili. Momčad će ovog tjedna održati sastanak kako bi smirila tenzije među vozačima.
