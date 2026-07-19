VIDEO / Pajari u Estoniji stigao do prve pobjede u WRC-u

Pajari je tako postao šesti različiti pobjednik ove sezone, a Toyota je došla do još jednog uspjeha jer su svih pet njezinih vozača ove godine već pobjeđivali u WRC-u. Ujedno je produžio niz plasmana na pobjedničko postolje na šest, najviše od svih vozača ove sezone.

Nakon prolaska kroz cilj nije skrivao emocije.

“To je nešto nevjerojatno. Mislim da još nisam ni svjestan što sam upravo napravio. Hvala svima u Toyota Gazoo Racingu na povjerenju i podršci. Hvala mojoj obitelji, prijateljima i svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Ovo je za vas. I na kraju, želim zahvaliti samome sebi što nisam odustao. Znali smo da će ovaj trenutak doći, a sada smo ga napokon dočekali”, rekao je Pajari.

Solberg tijekom cijelog vikenda nije uspio pronaći odgovor na Pajariyev ritam te je drugi put ove sezone završio na pobjedničkom postolju. Fourmaux je trećim mjestom osigurao svoj drugi podij ove godine, dok su iza njega završili Thierry Neuville i Sébastien Ogier.

U ukupnom poretku prvenstva vodeći je i dalje Elfyn Evans, povećavši prednost na 25 bodova ispred Takamota Katsute koji je odustao u petak. Pajari se ovom pobjedom probio na treće mjesto ukupnog poretka.