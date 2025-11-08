VIDEO / Norris odvozio doktorski sprint u Brazilu, Piastri odustao!

Podijeli :

U sprint utrci na stazi Interlagos za Veliku nagradu São Paula, vodeći u ukupnom poretku Lando Norris pobijedio je, dok je njegov kolega iz McLarena i glavni kandidat za naslov Oscar Piastri odustao.

Još jedan trijumf za Landa Norrisa, još jedan neuspjeh za Oscara Piastrija i povećanje njegove prednosti u ukupnom poretku. I to za čak osam bodova, jer je Norris pobijedio u sprintu na Interlagosu za Veliku nagradu São Paula, dok je njegov kolega iz McLarena i glavni kandidat za naslov odustao.

Start nije donio očekivano uzbuđenje. Na vrhu je samo Max Verstappen izborio poziciju, pretekavši Fernanda Alonsa na petom mjestu, a Lewis Hamilton imao je najbolji start, osvojivši tri pozicije i završivši na osmom mjestu.

Prvo veliko uzbuđenje dogodilo se u šestom krugu. Oscar Piastri proklizao je i izašao sa staze. Morao je odustati i pretrpio je još jedan udarac svojim ambicijama za osvajanje prvenstva.

Osim Piastrija, Hulkenberg i Colapinto također su ispali, a sprint je prekinut. Za razliku od Piastrija i Colapinta, Hulkenberg se vratio na stazu.

Niti ponovni start nije donio ništa sjajno. Lando Norris zadržao je prvu poziciju ispred Mercedesovog tandema Kimija Antonellija i Georgea Russella, koji su pokušali zaobići svog timskog kolegu, ali bezuspješno. Kimi Antonelli pokazao je ambiciju u završnim etapama da na kraju pobijedi. Čak je došao na sekundu, ali čak i s DRS-om ipak nije uspio. Na kraju je redoslijed na postolju bio isti kao i na ponovnom startu: Norris, Antonelli, Russell.

Treći kandidat za naslov, aktualni prvak Max Verstappen, morao se zadovoljiti četvrtim mjestom. Lako je mogao i to izgubiti kada je nakon ponovnog starta napravio pogrešku, žestoko ga je napao Fernando Alonso, ali Nizozemac u Red Bullu ipak se obranio. Ferrarijev dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton vodio je veliku bitku s Fernandom Alonsom i na kraju zauzeo petu i sedmu poziciju, dok se Alonso našao između dva tamna konja. Pierre Gasly bio je posljednji koji je osvojio bod.

Sprint je završio sudarom, jer se domaći vozač Colapinto iz Saubera u posljednjem krugu zavrtio na stazi i udario u zaštitnu ogradu. Zbog toga Hamilton nije mogao napasti Fernanda Alonsa, budući da je bila na snazi ​​žuta zastava.

