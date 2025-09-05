VIDEO / Mladi vozač Mercedesa zapeo u šljunku Monze i izazvao crvenu zastavu

Podijeli :

U tijeku je drugi slobodni trening VN Italije u Monzi, a nakon slavlja Lewisa Hamiltona u prvom, drugi nije dugo trajao bez prekida. Nešto manje od 15 minuta nakon početka organizatori su morali mahati crvenom zastavom. Razlog za to bio je potez Andree Kimija Antonellija. Njegov Mercedes zalutao je u šljunak Monze te se nije uspio izvući. Trebala je intervenirati dizalica kako bi izvukli njegov bolid iz nevolje, a samim time s mladi Talijan više nije smio vratiti na stazu. Kratko je trajao prekid i vozači su ubrzo mogli nastaviti s nadmetanjem na drugom treningu.

