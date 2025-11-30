VIDEO / Mladi Talijan u Kataru osigurao naslov Formule 2, može li i Norris to ponoviti?

Podijeli :

Talijan Leonardo Fornaroli, član ekipe Invicta Racing, utrku prije kraja sezone osigurao je naslov prvaka Formule 2.

Fornaroli je na 13. utrci sezone, Velikoj nagradi Katra, zauzeo drugo mjesto iza Francuza Victora Martinsa, što mu je bilo dovoljno za potvrdu naslova prvaka.

Uoči posljednje utrke sezone, VN Abu Dhabija, 20-godišnji Talijan ima 41 bod ispred Amerikanca Jaka Crawforda (DAMS Lucas Oil) i Nizozemca Nicka Verschoora (MP Motorsport).

“Ne mogu vjerovati,” kazao je 20-godišnji Talijan koji je prošle sezone bio prvak Formule 3 u bolidu ekipe Trident.

“Osjećam se sjajno, izuzetno sam ponosan. Mislim da smo imali sjajan vikend. Dugo smo ovo čekali, ali mislim da smo obavili dobar posao. Pokazali smo da sve imamo pod kontrolom. Još nije gotovo, imamo Abu Dhabi,” kazao je za web stranicu natjecanja.

Fornaroli je na tronu naslijedio Brazilca Gabriela Bortoleta, koji se ove sezone pridružio F1 sa Sauberom. Prije njega Britanac George Russell, Monegažanin Charles Leclerc i Australac Oscar Piastri, svi sada u Formuli 1, također su osvojili naslov.