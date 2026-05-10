VIDEO / Martin slavio u Le Mans i stigao do prve pobjede nakon 588 dana

Španjolac je tako zaokružio savršen vikend u Le Mansu, gdje je dan ranije pobijedio i u sprint utrci te stigao do svoje prve pobjede nakon 588 dana. Posljednji put Martin je slavio 29. rujna 2024. godine u Indoneziji, a upravo je na stazi Bugatti prije dvije godine ostvario dvostruku pobjedu.

Martin je u borbi za prvo mjesto bio uspješniji od momčadskog kolege Marca Bezzecchija, koji je ciljem prošao manje od sekunde iza njega. Treće mjesto osvojio je vozač Trackhouse Racinga Ai Ogura, kojem je to najbolji rezultat u MotoGP karijeri, a Apriliji je donio i potpuno popunjeno pobjedničko postolje.