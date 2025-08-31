VIDEO / Katastrofa za Ferrari u Nizozemskoj, nakon Hamiltona utrka je završena i za Leclerca

Nova nevolja za Ferrari i Lewisa Hamiltona dogodila se u Nizozemskoj. Na stazi u Zandvoortu Lewis Hamilton je završio u zaštitnoj ogradi u 23. krugu i za njega je utrka završena. Kojih 30 krugova kasnije odustao je i Charles Leclerc koji je nakon kontakta s Kimijem Antonellijem ostao bez desne stražnje gume te je i on morao odustati.
