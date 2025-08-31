VIDEO / Je li ovo trenutak koji će prelomiti F1 sezonu?

Podijeli :

Samo sedam krugova prije kraja, vozač McLarena Lando Norris ostao je bez snage u svom bolidu i morao je završiti utrku u Zandvoortu. U trenutku odustajanja Norris je bio drugi iza momčadskog kolege Oscara Piastrija te upravo njemu otvorio veću mogućnost da osvoji naslov svjetskog prvaka.

