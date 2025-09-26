VIDEO / Bezzecchi najbrži na najluđem treningu sezone, samo je jedan Marquez prošao dalje

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi zabilježio je najbolje vrijeme na službenom treningu prije Velike nagrade Japana, 17. utrke sezone Moto GP prvenstva.

Talijan, koji je ranije tijekom dana imao dva pada u Motegiju, završio je dan na vrhu s vremenom kruga od 1:43,193 minute, 136 tisućinki ispred Pedra Acoste iz KTM Racinga. Iza njih dvojice slijedio je vodeći u ukupnom poretku Marc Marquez, koji je zaostajao 167 tisućinki sekunde za Talijanom.

Staza “Twin Ring Motegi” vidjela je najluđi trening ove sezone, jer se praktički 20 vozača u nekom trenutku našlo među 10 najboljih, ulazeći u drugi dio kvalifikacija. U središtu pozornosti su braća Marquez, jer Marc ovog vikenda ima svoju prvu meč-poentu za naslov, a obojica su već dugo pod prijetnjom.

Međutim, stariji je uspio proći dalje u cilju, dok je Alex propustio svoju priliku i na kraju je bio tek 15. Na taj je način Marc Marquez ostao jedini vozač koji ove sezone ima maksimalan rezultat u smislu izravnog plasmana u drugi dio kvalifikacija sa službenog treninga! Vozaču Ducatija potrebna su tri boda više od njegovog mlađeg brata za naslov u Motegiju.

Honda je imala sjajan dan u Motegiju, budući da imaju tri vozača među prvih 10.

Fabio Quartararo imao je osmo vrijeme, ispred Raula Fernandesa iz Trackhousea i Zarka, dok je prvi ispod crte bio Fermin Aldegger iz Gresinija. Franco Morbidelli, Brad Binder i Martin, između ostalih, morat će na prvi dio kvalifikacija uz Alexa.

Akcija na stazi “Twin Ring Motegi” nastavlja se u subotu od 13:40. Kvalifikacije u kraljevskoj klasi na rasporedu su od 3:50 ujutro, dok je sprint predviđen za 8:00 ujutro uz prijenos na Sport Klubu.

