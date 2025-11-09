VIDEO / Bezzecchi imao najviše razloga za slavlje u Portugalu, Bagnaia izletio

Podijeli :

Pobjednik pretposljednje utrke u ovogodišnjem Moto GP prvenstvu, Velike nagrade Portugala, je vozač Aprilije Marco Bezzecchi.

Bezzecchi je pobijedio ispred Alexa Marqueza i Pedra Acoste. Ovo je Bezzecchijev peti trijumf u premijer klasi u karijeri.

Francesco Bagnaia nije završio utrku jer je izletio sa staze.

Ova pobjeda praktički donosi Bezzecchiju treće mjesto u generalnom poretku, jer je razlika između njega i Bagnaije sada 35 bodova.

Na četvrtom mjestu bio je Fermin Aldeguer, ispred Brada Bindera i Fabia Quartarara. Sedmo mjesto pripalo je Aiju Oguriju, a osmi je ostao Fabio di Giannantonio ispred Joaoa Zarca i Pola Espargara.

Posljednja utrka sezone održat će se u Valenciji od 14. do 16. studenog, a sve pratite na Sport Klubu.

