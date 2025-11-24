VIDEO / Baković o ludoj borbi za titulu u F1: ‘I prije mjesec dana i sad prvi favorit mi je Max Verstappen’

Podijeli :

Ludu završnicu Formule 1 gledat ćemo na kanalima Sport Kluba. Nakon diskvalifikacije dva McLarena u Americi, Landa Norrisa i Oscara Piastrija, a slavlja Maxa Verstappena, sve je neizvjesnije tko će biti prvak. Norris je vodeći u poretku, ali Piastri i Verstappen su iza njega s 24 boda zaostatka, dok je u igri još 58 bodova, a slijede vikendi u Kataru i Abu Dhabiju. Poslušajte prognoze našeg komentatora, Antonija Bakovića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.