Verstappen suvereno do pole positiona u Austinu, Norris ispred Piastrija

Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pole position za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, 19. utrku aktualne sezone Formule 1.
Aktualni svjetski prvak bio je najbrži na stazi u Austinu s vremenom 1:32.510, ostvarivši drugu pole poziciju u dva dana – prethodno je bio najbrži i u kvalifikacijama za sprint, u kojem je kasnije i pobijedio.
Verstappen je u kvalifikacijama za glavnu utrku bio tri desetinke sekunde brži od Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći završio Charles Leclerc u Ferrariju, zaostavši za Norrisom tek šest tisućinki sekunde.
Vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri, imao je tek šesto najbrže vrijeme, što mu je najslabiji kvalifikacijski rezultat ove sezone u situacijama kada nije bio uključen u neki incident.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!