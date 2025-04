‘Verstappen je zvijer. U njegovom bolidu nitko ne bi bio bolji od petog mjesta’

Podijeli :

AP Photo/Shuji Kajiyama via Guliver

Max Verstappen slavio je na Velikoj nagradi Japana, ostvarivši svoju prvu pobjedu ove sezone.

Aktualni četverostruki prvak Formule 1 zadržao je pole position i završio ispred McLarenovog dvojca, Landa Norrisa i Oscara Piastrija. Iako je Norris zaostao svega sekundu i pol, a Piastri mu je bio tik iza, McLarenovi vozači tijekom utrke nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti Verstappenovu dominaciju.

VIDEO / Verstappen ispred McLarena nastavio pobjednički niz na Suzuki!

Slično razmišlja i španjolska Marca, koja u svom izvještaju navodi:

“Bitka se vodila na startu, koji je za Maxa bio besprijekoran, i u boksovima, gdje je Verstappen odbio napad Norrisa po povratku na stazu, i to nemilosrdno, izguravši ga na travu.”

“Ostatak utrke svodio se na to da njegov RB21 ostane na čelu, bolid s kojim nitko drugi ne bi mogao biti ni blizu boljem plasmanu od petog mjesta. U tome leži vrijednost četverostrukog prvaka – on bi pobjeđivao i u još tri različita bolida, dok ostali to ne mogu, osim onih iz Wokinga (McLarena, op.a.). Prava zvijer”, dodaju Španjolci.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.