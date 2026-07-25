Verstappen: Bolid je sve gori i gori

U Mađarskoj je tijekom kvalifikacija, u ključnom brzom krugu, napravio pogrešku i okrenuo bolid, a nakon toga ponovno je kritizirao stanje svoje momčadi.

“Vikend je općenito težak, ali kada umjesto toga da su gume loše, problem postane bolid, onda imate veliki problem. Bolid je sve gori i gori, krug za krugom. Što sam više vozio, bilo ga je teže kontrolirati. Morat ćemo to riješiti jer je ovakav bolid nemoguće voziti“, rekao je Verstappen nakon kvalifikacija.

Dodao je kako se tijekom sezone stalno pojavljuju novi problemi i da je sve teže pronaći rješenja.

“Obično tijekom vikenda prianjanje bude sve bolje. Kod mene je, međutim, sve teže upravljati bolidom. Mislim da sam prilično dobar u prepoznavanju problema i osjećam kada nešto nije kako treba. Ovaj bolid je u nekim zavojima, posebno pri ulasku u njih, potpuno nekontroliran. Kao da više nema dovoljno prianjanja“, poručio je razočarani Verstappen.

Nizozemac je četverostruki prvak svijeta, ali njegova frustracija ove sezone dosegnula je toliku razinu da je već ranije zaprijetio mogućim odlaskom iz Formule 1 na kraju sezone.