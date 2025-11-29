Uhićen bivši vozač Formule 1

Bivši vozač Formule 1 Adrian Sutil uhićen je u međunarodnoj akciji zbog sumnje na prijevaru i pronevjeru.
Kako piše Bild, a prenosi Daily Mail, 42-godišnji Nijemac, nekadašnji vozač Spykera, Force Indije i Saubera, suočen je s ozbiljnim optužbama, a zasad se nije oglasio.
Sutil je u Formuli 1 nastupao od 2007. do 2014. i ostvario solidnu karijeru unatoč tome što nikad nije završio na postolju. Najbolji rezultati bili su mu četvrto mjesto na VN Italije 2009. te peta mjesta u Maleziji 2010. i Monaku 2013. Rekorder je i po broju utrka (128) bez plasmana među prva tri.
Šira javnost pamti ga i po incidentu iz 2011. u šangajskom noćnom klubu, gdje je čašom šampanjca ozlijedio Erica Luxa, tadašnjeg direktora Lotusa. Te večeri bio je prisutan i Lewis Hamilton, njegov tadašnji blizak prijatelj, ali nije sudjelovao u sukobu. Zbog tog je događaja Sutil 2012. dobio uvjetnu kaznu i novčanu kaznu, a puklo je i prijateljstvo s Hamiltonom koji je odbio svjedočiti u njegovu korist.
Sutil ga je kasnije nazvao “kukavicom” i tvrdio da je Hamilton nakon svega promijenio broj mobitela bez da mu je to javio.
