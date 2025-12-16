U Formulu 1 se vraća staza koja je debitirala 2020. godine

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Staza Portimao u Portugalu vratit će se u kalendar Formule 1 2027. godine, objavio je u utorak promotor prvenstva, dodajući da će ova utrka zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske.

Postignut je dvogodišnji ugovor između Formule 1 i Autodromo Internacional do Algarve de Portimao gdje će se utrka voziti i 2028. godine.

Smještena na krajnjem jugu Portugala, staza duga 4,6 km “nudi vozačima tehnički izazov s dramatičnim promjenama nadmorske visine, koje kulminiraju spuštanjem do posljednjeg desnog zavoja koji vodi do ravnine u boksu”, navodi Formula u svojoj izjavi.

Još nije objavljen datum, ali očekuje se da će Velika nagrada Portugala zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske, koja je zakazana za kraj kolovoza i već je potvrđeno da će biti uklonjena iz kalendara nakon 2026. godine.

Autódromo Internacional do Algarve debitirao je kao staza Formule 1 u listopadu 2020., tijekom pandemije Covid-19, ali je ispuštena iz kalendara 2022. godine.