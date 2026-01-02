Sve što trebate znati na jednom mjestu: Stiže nova era Formule 1!

Podijeli :

Navikli smo da se u Formuli 1 svakih nekoliko godina smjenjuju ere, a nova počinje ove sezone i najavljena je kao brza, neustrašiva i nezaboravna.

Sve što smo gledali do sada ne možemo zaboraviti, ali možemo ostaviti po strani jer je pred nama sezona u kojoj ćemo vidjeti najveće promjene posljednjih godina, a možda i najveće u povijesti.

Bolidi će biti manji, lakši za upravljanje i ekološki prihvatljiviji. Uz to, bit će 30 kilograma lakši, 10 centimetara kraći, s pogonskim jedinicama koje će u omjeru 50:50 koristiti električnu energiju i motor s unutarnjim izgaranjem. Iako motori podsjećaju na one koji su korišteni u prethodnih 12 godina, došlo je do velikih promjena u tehnologiji, a promjene pravila nisu zaobišle ni aerodinamiku.

Najveće promjene odnose se na činjenicu da se prednje i stražnje krilo sada mogu pomicati, sve s ciljem povećanja brzine na pravcima, što dovodi i do većih zahtjeva pri kočenju. Motor s unutarnjim izgaranjem služit će kao generator za bateriju električnog motora, što će vozačima omogućiti maksimalan broj okretaja u pojedinim zavojima. DRS više ne postoji jer će otvaranje stražnjeg krila imati druge funkcije, a zamijenit će ga tipka za pretjecanje koja u određenim trenucima pruža dodatnu snagu.

No, krenimo od početka. Nova pravila i propisi u Formuli 1 najavljuju se kao najveća promjena u posljednjih desetak godina, koja će sportu omogućiti da nastavi s inovacijama po kojima je poznat gotovo osam desetljeća.

Najvidljivije promjene odnose se na aerodinamiku, koja će biti aktivna jer će se kut prednjih i stražnjih krila moći dinamički mijenjati. Primjerice, u zavojima će krila biti u „zavojnom režimu“, koji će biti osnovna postavka, što znači da će biti zatvorena kako bi se zadržalo prianjanje. S druge strane, na pravcima će se koristiti „pravocrtni režim“, pri kojem će se krila otvarati kako bi se povećala maksimalna brzina. Najvažnije je da će oba režima vozačima biti dostupna u svakom krugu.

Kao što je već spomenuto, bolidi će biti kraći, uži i lakši, a samim time i lakši za upravljanje. Iako će biti manji, promjer guma ostat će isti, ali će one biti uže. To je sve što se može vidjeti golim okom, jer je ispod šasije priča potpuno drukčija. Venturijevi tuneli su uklonjeni i zamijenjeni ravnim podovima, što dovodi do manjeg podupravljanja, ali i veće fleksibilnosti u podešavanju.

Što se tiče kontrola kojima upravljaju vozači, imat će na raspolaganju tri nove – za dodatnu snagu (boost), pretjecanje (overtake) i dodatno punjenje (recharge). Boost omogućuje maksimalnu snagu motora i baterije pritiskom na tipku i može se koristiti pri napadu ili obrani, pod uvjetom da baterija ima dovoljno energije.

Overtake se koristi isključivo za napad jer pruža dodatnu snagu pri najvećoj brzini kada je vozač na manje od jedne sekunde iza onoga ispred sebe. To je zamjena za DRS, uz bitnu razliku da postoji samo jedno mjesto na stazi na kojem se mjeri zaostatak. Što se tiče punjenja baterije, vozači će to koristiti u dogovoru s trkaćim inženjerom, na određenom dijelu staze i u određenom trenutku. Sve tri kontrole imat će veliku ulogu u taktici, čime bi utrke trebale postati manje predvidive, a samim time i zanimljivije.

Najveća promjena odnosi se na samu pogonsku jedinicu, koja će i dalje biti 1,6-litreni V6 turbo hibrid, ali je raspodjela snage znatno izmijenjena. Sada će 50 posto snage dolaziti iz motora s unutarnjim izgaranjem, a 50 posto iz električnog dijela, što bi, prema najavama Formule 1, „trebalo podići hibridne performanse na novu razinu“.

Zahvaljujući sustavu za obnovu energije, baterija se sada može napuniti dvostruko više po krugu nego dosad. Posebno je važno i to da će pogonske jedinice po prvi put u povijesti koristiti napredno održivo gorivo. Ono će se proizvoditi iz suvremenih izvora poput hvatanja ugljika, komunalnog otpada i biomase koja nije namijenjena prehrani.

Kao i kod svih promjena pravila, velik naglasak stavljen je na sigurnost vozača. Kokpit je dodatno ojačan kako bi mogao izdržati 23 posto veće opterećenje, otprilike težinu devet obiteljskih automobila. Prednji dio bolida sada se sastoji od dva dijela, što pruža veću zaštitu u slučaju teških nesreća, kada nakon prvog udara može uslijediti još jedan. Kako bi se smanjio rizik od bočnih sudara pri slaboj vidljivosti, bolidi će imati obavezna svjetla na retrovizorima, uz već postojeća stražnja svjetla.

Ostale promjene koje nas očekuju ne odnose se na pravila. U Formulu 1 dolazi Cadillac kao 11. momčad, a njegove boje branit će iskusni Valtteri Bottas i Sergio Pérez, koji se obojica vraćaju nakon jednogodišnje pauze. Nakon tri desetljeća ime Sauber nestaje iz prvenstva jer taj tim postaje Audi, a u Formulu 1 vraća se i Ford kao partner Red Bulla.

Prethodna era Formule 1 donijela nam je dominaciju Red Bulla, potom je McLaren uspio nadmudriti konkurenciju, a kako će biti u novoj eri saznat ćemo već početkom ožujka. Prve naznake dobit ćemo tijekom testiranja u Bahreinu, a najave govore da bi nakon dugo vremena vještina vozača ponovno mogla biti u prvom planu.

Idemo vidjeti to čudo.

