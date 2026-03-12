Solberg uvjerljivo vodeći nakon prvog dana blatnog relija u Keniji

Podijeli :

Oliver Solberg preuzeo je rano vodstvo na reliju Safari Rally Kenya u četvrtak poslijepodne, kada je vozač Toyota odlično savladao izuzetno teške uvjete i završio uvodni dio afričkog klasika u sklopu World Rally Championship s uvjerljivom prednošću.

Obilna kiša u danima prije jednog od najtežih natjecanja u kalendaru pretvorila je mnoge dionice – inače poznate po kamenju i prašini – u blatne zamke koje doslovno gutaju automobile. Već prve dvije brzin­ske probe u četvrtak nagovijestile su kakvi vozače čekaju uvjeti.

Jaka kiša pretvorila je prvu dionicu kod Naivasha u blatnu stazu prepunu prepreka. Brzinski ispit Camp Moran 1, dug 15,13 milja (24,35 km), već je na početku značajno razdvojio vozače. Solberg se u takvim uvjetima snašao najbolje i svojim tvorničkim automobilom Toyota GR Yaris Rally1 stigao do gotovo pola minute prednosti ispred momčadskog kolege i vodećeg u prvenstvu Elfyn Evans.

Iako je Safari reli poznat po teškim uvjetima, Solberg je priznao da su ovi među najnepredvidljivijima koje je doživio.

„Već sada je bila prava avantura“, rekao je Solberg, kojem je ovo tek treći reli u prvoj punoj sezoni u kategoriji Rally1 s Toyotom, a već ima pobjedu na Rallye Monte-Carlo. „Iznenadile su me razlike u vremenu, ali pokušavao sam zadržati ritam i čitati cestu. Na nekim dijelovima bilo je suho, a odmah iza zavoja potpuno mokro.“

Evans je uspio preživjeti vrlo zahtjevnu vožnju i zadržati drugo mjesto nakon prve večeri. Velšaninu je usred prve dionice nestalo tekućine za pranje vjetrobrana, pa je imao problema s vidljivošću dok je blato prekrivalo staklo njegova GR Yarisa, sve dok kasnija kiša nije donekle očistila vjetrobran.

Devetostruki i aktualni svjetski prvak Sébastien Ogier, koji se vratio u prvenstvo nakon što je preskočio prošlomjesečni Rally Sweden, završio je prve dvije dionice na trećem mjestu. U svom GR Yarisu zaostaje više od minute za vodećim, što je i sam predvidio zbog velikih vremenskih razlika koje stvaraju ovakvi uvjeti.

Problemi su pogodili i druge vozače. Još jedan Toyotin vozač, Takamoto Katsuta, izgubio je interkom prije prve dionice pa je suvozač Aaron Johnston morao koristiti ručne signale. Unatoč tome, dvojac je završio četvrti, samo 10,2 sekunde iza Ogiera. Peta tvornička Toyota, kojom upravlja Sami Pajari, kasni gotovo minutu za njima.

Momčad Hyundai Motorsport imala je težak početak relija. Sva tri automobila Hyundai i20 N Rally1 imala su problema s pregrijavanjem jer je gusto blato začepilo hladnjake na drugoj dionici Mzabibu 1, dugoj 5,5 milja.

„Uvjeti su zaista bili izuzetno teški“, rekao je Thierry Neuville, najbolje plasirani vozač Hyundaija na šestom mjestu. „Teško ih je uopće opisati. Nismo imali najbolju startnu poziciju pa smo izgubili dosta vremena. U zadnjoj dionici došlo je do pregrijavanja – mislim da su sva tri Hyundaija imala isti problem jer je hladnjak bio pun blata.“

Jon Armstrong ostavio je dobar dojam na svom prvom nastupu u Rally1 automobilu na šljunku (i blatu i vodi), zauzevši sedmo mjesto u najboljem od automobila Ford Puma Rally1 momčadi M-Sport Ford. Otvarajuću dionicu opisao je jednostavno kao „čisto blato“. Njegov momčadski kolega Josh McErlean završio je tek 14., boreći se s rastućom temperaturom vode u drugoj dionici.

Preostala dva vozača Hyundaija, Adrien Fourmaux i Esapekka Lappi, drže osmo i deveto mjesto, pri čemu Fourmaux već zaostaje 2:38,1 za vodećim Solbergom.

U kategoriji WRC2, drugoj razini svjetskog relija, Gus Greensmith ima minimalno vodstvo nakon prve dvije zahtjevne dionice. Britanac, koji je nakon prelaska iz Škode prvi put vozio Toyota GR Yaris Rally2, završio je dan s prednošću od tri sekunde ispred Paragvajca Diego Dominguez u istom automobilu.

Uvjeti na prvoj dionici bili su gotovo nevozivi, jer je gusto blato dodatno razrovano nakon prolaska Rally1 automobila. Fabrizio Zaldivar najbolje se snašao i postavio najbrže vrijeme u svom Škoda Fabia RS Rally2, završivši 4,7 sekundi ispred Greensmitha iako je i njemu pred kraj nestalo tekućine za pranje stakla.

Druga dionica odvijala se u stabilnijim uvjetima i promijenila poredak – Dominguez je bio najbrži i probio se na drugo mjesto ukupno. Bivši WRC2 prvak Andreas Mikkelsen i Greensmith bili su odmah iza njega, pri čemu je Britanac preuzeo vodstvo u klasi unatoč rastućoj temperaturi hladnjaka.

Petak donosi 85,25 natjecateljskih milja kroz osam brzinskih ispita, počevši drugim prolaskom kroz blatni Camp Moran. Jutarnji i poslijepodnevni prolazi kroz dionice Loldia (15,56 milja), Kengen Geothermal (8,18 milja) i Kedong (8,57 milja) neće biti ništa lakši, dok će drugi prolaz kroz Mzabibu završiti etapu za koju se gotovo sigurno očekuje nova drama.

Safari Rally Kenya – poredak nakon četvrtka (SS2):