Pratite na SK: Norris najbrži na zadnjem treningu VN Italije

AP Photo / Luca Bruno via Guliver

Britanac Lando Norris u McLarenu bio je u subotu najbrži na zadnjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Italije, ispred Ferrarija Charlesa Leclerca iz Monaca, koji je završio drugi.

Na legendarnoj stazi u Monzi, smještenoj nekoliko kilometara od Milana, vodeći u prvenstvu Oscar Piastri završio je treći u svom McLarenu.

Četverostruki branitelj naslova Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) ostvario je četvrto najbrže vrijeme, ispred Mercedesa Georgea Russella, koji je završio peti.

Drugi Ferrari, onaj sedmerostrukog britanskog prvaka Lewisa Hamiltona, postavio je sedmo najbrže vrijeme.

Kvalifikacije su na rasporedu u subotu u 16, a možete ih pratiti na SK3.

