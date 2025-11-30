Pratite na SK: Lando Norris već danas može postati prvak Formule 1, evo i na koje sve načine

Podijeli :

Velika nagrada Katara vozi se danas od 17 sati na stazi Lusail, a Lando Norris nalazi se pred najvećom prilikom u karijeri – na korak je od naslova svjetskog prvaka u Formuli 1. Utrku možete pratit na SK3.

Vozač McLarena ulazi u pretposljednju utrku sezone kao vodeći s 396 bodova, dok ga prate momčadski kolega Oscar Piastri s 22 boda manje i Max Verstappen iz Red Bulla s 25 bodova zaostatka.

Startna pozicija dodatno ide u prilog McLarenu: Piastri kreće prvi, Norris drugi, a Verstappen iz trećeg startnog reda. Najjasniji scenarij je jednostavan – ako Norris pobijedi, osigurat će naslov bez obzira na rezultate suparnika.

Evo kako sve može Norris do naslova:

Ako završi drugi, treba mu da Piastri bude najviše četvrti, a Verstappen treći.

Ako bude treći, dovoljno je da Piastri završi peti, a Verstappen četvrti.

Ako bude četvrti, treba mu da Piastri bude šesti, a Verstappen peti.

Ako bude peti, treba mu da Piastri bude sedmi, a Verstappen šesti.

Ako bude šesti, treba mu da Piastri bude osmi, a Verstappen sedmi.

Ako bude sedmi, treba mu da Piastri završi deveti, a Verstappen osmi.

Ako bude osmi, naslov osvaja samo ako Piastri ostane bez bodova, a Verstappen bude deveti.

Ako se nijedan od ovih raspleta ne ostvari – ili ako Norris ne završi bolje od devetog mjesta – odluka o svjetskom prvaku past će u zadnjoj utrci sezone, Velikoj nagradi Abu Dhabija 7. prosinca.

