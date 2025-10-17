Pratite na SK: Bezzecchi srušio rekord staze u Australiji

Podijeli :

Ranjith Kumar IPA Sport via Guliver Images

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi završio je prvi dan akcije na Velikoj nagradi Australije, 19. utrci sezone Moto GP prvenstva, na vrhu u impresivnom stilu.

Bezzecchi, koji je prije deset dana napravio jednu od najvećih pogrešaka u karijeri, izbacivši Marca Marqueza u prvom krugu utrke u Indoneziji, postavio je novi rekord staze Phillip Islanda s vremenom kruga od 1:26.492 minute. Talijan je srušio rekord koji je prije dvije godine postavio njegov timski kolega Jorge Martin za čak sedam i pol desetinki.

Najbliži Bezzecchiju bio je Raul Fernandes iz Trackhousea, koji je zaostajao 291 tisućinku, a slijedio ga je vozač tima VR46 Fabio di Giannantonio, koji je zaostajao 42 stotinke za svojim sunarodnjakom.

Fokus je bio i na pobjedniku prethodne utrke, Ferminu Aldegueru iz Gresinija, koji je bio tek 11. i nema mjesto u drugom dijelu kvalifikacija. Za razliku od njega, Francesco Bagnaia na Ducatiju uspio se provući u zadnji čas, jer se vrlo brzo vratio u boks kako bi dobio rezervni motocikl, i na slobodnom treningu i na službenom, ne zbog sudara, već zato što mu glavni nije odgovarao.

Bezzecchi će tijekom nedjeljne utrke morati odslužiti dvostruku kaznu dugog kruga zbog izbacivanja Marca Marqueza sa staze na Velikoj nagradi Indonezije.

Iza vodeće trojice bio je Fabio Quartararo iz Yamahe, ispred Alexa Marqueza iz Gresinija, timskog kolege Alexa Rinsa i vozača Honde Luce Marinija. Testni vozač KTM racinga Pol Espargaro, koji zamjenjuje Mavericka Viñalesa u Tech3 timu, bio je impresivan na osmom mjestu, ispred Bagnaije i Pedra Acoste.

Uz Aldeguera, miljenik domaće publike Jack Miller i vozač LCR Honde Joan Zarco, pobjednik na “Philip Islandu” prije dvije godine, morat će proći prvi dio kvalifikacija.

Novi prvak Marc Marquez, prošlogodišnji prvak Jorge Martin i Maverick Viñales propuštaju Veliku nagradu Australije zbog ozljeda ključne kosti.

Akcija na stazi “Philip Island” nastavlja se od 23:40, a prijenos je na Sport Klubu.

