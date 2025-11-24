Poznato gdje i kada ide: Leclerc blizu odluke da napusti Ferrari

Podijeli :

AP Photo/Ettore Chiereguini via Guliver

Iz Italije dopiru glasine da bi dugogodišnji vozač Ferrarija u skoroj budućnosti mogao povući potez koji bi uzdrmao Formulu 1.

Vozača iz Monaka privlači ideja da u bolidu Aston Martina potraži novi početak, nakon šest godina u crvenom. Čelnici britanske momčadi nekoliko su puta razgovarali s njegovim menadžerom, doznao je F1 ekspert Leo Turini.

Njegov sunarodnjak Giorgio Terruzzi došao je do informacije da je osvajač osam Velikih nagrada sve bliži odluci da promijeni sredinu.

„Leclerc će pričekati, želi vidjeti kako će proći prve tri ili četiri utrke 2026. godine. Ako rezultati ponovno budu razočaravajući, postat će vozač Aston Martina već 2027. godine“, istaknuo je novinar lista „Corriere della Sera“.

Ovaj 28-godišnjak iz Monte Carla u karijeri je nastupio na 171 utrci, uz 50 postolja, 27 pole-positiona i 10 najbržih krugova. Trenutno zauzima peto mjesto u prvenstvu, iza vodećeg Landa Norrisa, Oscara Piastrija, Maxa Verstappena i Georgea Russella.

Do kraja borbe za trofej ostale su još dvije Velike nagrade, u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sve pratite na Sport Klubu!