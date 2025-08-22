Pitbox: Nova staza, stari favorit

Podijeli :

Naši stručnjaci za automoto sport, a posebno Moto GP, Darin Janković i Tomislav Bešenić donose vam novo izdanje emisije - Pitbox. U 15. ovosezonskoj emisiji Janković i Bešenić prokomentirali su VN Austrije, ali i najavili VN Mađarske koju ćete moći pratiti na kanalima Sport Kluba ovog vikenda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.