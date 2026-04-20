Tragedija na reliju u Argentini: Poginuo jedan gledatelj, dvoje teže ozlijeđeno

Vozači iz Paragvaja, Didier Arias i Héctor Núñez, izletjeli su sa staze; njihov automobil se više puta prevrnuo dok je velikom brzinom jurio prema publici okupljenoj uz stazu.

Jedan gledatelj je pritom smrtno stradao, dvoje je teško ozlijeđeno, a još nekoliko osoba zadobilo je ozljede. Vozači su neko vrijeme bili zarobljeni u prevrnutom automobilu, ali su prošli samo s lakšim ozljedama.

Utrka je odmah prekinuta, a poginuli gledatelj identificiran je kao dvadesetpetogodišnji Brajan Zarate Gonzalez.

“Tijekom utrke došlo je do incidenta s iznimno teškim posljedicama. Nažalost, potvrđeno je da je jedan gledatelj izgubio život.

U suradnji s nadležnim tijelima radimo na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do nesreće. U tome nam pomažu i obitelj i prijatelji stradalog gledatelja.

Izražavamo najdublju sućut obitelji i prijateljima zbog svega što se dogodilo u ovom teškom razdoblju“, navodi se u priopćenju organizatora utrke.