Norris: Nešto nije kliknulo između mene i bolida

Lando Norris bio je razočaran nakon trećega mjesta u Bahrainu gdje je njegov momčadski kolega Oscar Piastri dominirao cijeloga vikenda i kaže da mu je teško objasniti zašto je bio tako spor, ali da definitivno ‘nešto nije kliknulo’ između njega i bolida.

Norris je imao problematične kvalifikacije u kojima je izborio tek šesto startno mjesto dok je Piastri osvojio drugi pole position u karijeri, a u utrci je napravio nekoliko grešaka, uključujući i krivo pozicioniranje na startu, i završio treći iza Piastrija i Russella.

“Pomiješani osjećaji”, rekao je Norris nakon utrke nakon što je zadržao vodeće mjesto u poretku vozača s tri boda više od Piastrija, donosi MAXF1.net.

“Mislim da je brzina bila dobra. Bolid je očito mega, kao što je Oscar pokazao, ali, da, jednostavno previše grešaka danas.”

Na pitanje što je bilo pozitivno u ovoj utrci, rekao je: “Da sam završio, vjerojatno.”

Norris je objasnio kako je došlo do krivoga pozicioniranja na startnom poretku, što mu se dogodilo prvi puta u karijeri.

“Bio sam predaleko. Pa sam pokušao ići naprijed i učinio sam suprotno. Prvi put da sam ovo napravio u životu. To se nije smjelo dogoditi. Ali dogodilo se i ja sam platio cijenu za to. Imao sam kaznu, ušao sam ranije u boks od svih ostalih. Morao sam pritiskati više da pokušam nadoknaditi pet sekundi. Skoro sam to nadoknadio. Ali onda sam imao puno pregrijanije gume i na neki način opet platio cijenu za to. Dakle, svaki put kad sam napravio jednu dobru stvar, napravio sam dvije loše, na neki način.”

“Jednostavno sam se sprječavao da napredujem onoliko koliko sam trebao danas. Mislim, sretan sam što je brzina bila tu… ali još uvijek nemam baš najbolji osjećaj s bolidom u ovom trenutku. Volio bih da znam odgovor. Nemam odgovor,” iskren je bio Norris na pitanje što treba učiniti da to promijeni.

“Jednostavno… jednostavno znate kada ste sportaš, kada ste vozač, što god, jednostavno znate kada stvari kliknu, kada se osjećate samopouzdano, kada se osjećate ugodno. Uvjeren sam da imam sve što trebam i imam što je potrebno. Ne sumnjam u to, da sam dovoljno dobar i sve te stvari… Bolid je bio jednostavno mega. I to mi pomaže da se izvučem iz mnogih problema u ovom trenutku.

Ali, znate, jednostavno nisam ni blizu sposobnosti koje imam, što boli reći. Proveo sam dosta vremena, čak i sinoć, znate, ostao sam do kasno sinoć da sve pogledam i shvatim, znate, s čime se borim, što nije kliknulo. Pokušavam shvatiti, znate, što se promijenilo od prošle do ove godine. Je li do mene? Je li to nešto do bolida? Kao, komplicirano je, ali ne sumnjam u sebe. Iako se ponekad tako čini, samo nešto ne želi sjesti kako treba, nešto nije kliknulo. I zato se jednostavno ne osjećam ugodno dok sam u bolidu.”