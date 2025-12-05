Norris najbrži na prvom treningu u Abu Dhabiju: Verstappen imao minimalni zaostatak

Podijeli :

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

Počeo je posljednji vikend Formule 1 koji će odlučiti prvaka. Velika nagrada Abu Dhabija otvorena je u petak slobodnim treningom koji je pripao vodećem u ukupnom poretku Landu Norrisu. Drugi je bio Max Verstappen dok je treće mjesto zauzeo Charles Leclerc.

Lando Norris je odvozio vrijeme od 1:24.485 što je bilo dovoljno za prvo mjesto. Ništa puno sporiji nije bio Max Verstappen koji je zaostao samo osam tisućinki, a na trećem mjestu je bio Charles Leclerc koji je za vodećim imao zaostatak od samo 16 tisućinki.

Bilo je nekoliko zanimljivih imena na prvom slobodnom treningu. Oscara Piastrija, trećeplasiranog u ukupnom poretku, zamijenio je Patricio O’Ward koji je zauzeo 14. mjestu.

Promjene smo vidjeli i u Red Bull gdje je Yukija Tsunodu zamijenio Arvid Lindblad koji će od nove sezone predstavljati Racing Bulls, razvojnu momčad Red Bulla. Relativno nepoznati vozači u prvom treningu još su bili Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Alpine), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin) te Cian Shields (Aston Martin).

