Nevolje u F1: Još jedna utrka pred otkazivanjem?

Scott Coleman IPA Sport via Guliver

Sezona Formule 1 mogla bi se suočiti s novim ozbiljnim poremećajem, i to upravo u trenutku kada se očekivao povratak utrkivanja.

Nakon što su prethodne dvije utrke otpale zbog političkih okolnosti na Bliskom istoku, sada je pod upitnikom i vikend u Miamiju – ali iz potpuno drugačijeg razloga.

Ovoga puta problem su vremenski uvjeti. Meteorološke prognoze za Floridu nisu nimalo ohrabrujuće i najavljuju obilne pljuskove praćene grmljavinom, osobito u vrijeme kada bi utrka trebala započeti. Vjerojatnost kiše procjenjuje se na oko 70 posto, što organizatore stavlja pred težak izbor.

Zbog toga će nadležni pomno pratiti razvoj situacije iz sata u sat. Konačna odluka o održavanju utrke ovisit će isključivo o procjeni sigurnosnih uvjeta na stazi i u zraku. Ako se vremenske prilike dodatno pogoršaju, nije isključeno da Formula 1 ostane i bez treće uzastopne utrke, što bi bio ozbiljan udarac za kalendar i ritam sezone.

🚨 ATENÇÃO 🚨 De acordo com dados do National Weather Service (NWS), há previsão de 84% de chance de chuva no momento da largada do GP de Miami (16h no horário local), além de possibilidade de tempestade. O protocolo de segurança contra raios dos Estados Unidos exige a… pic.twitter.com/aRl0LMyfvo — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) April 29, 2026

Podsjetimo, staza oko Hard Rock Stadiuma relativno je nova na rasporedu (od 2022.),

Prošle godine pobjedu na Floridi ostvario je Oscar Piastri, dok su drugo i treće mjesto zauzeli britanski vozači, odnosno Lando Norris i George Russell.