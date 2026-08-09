VIDEO / Uvjerljiv trijumf Fernandeza na Velikoj nagradi Britanije

Španjolac Raul Fernandez (Trackhouse Racing) pobijedio je u nedjelju na Velikoj nagradi Velike Britanije u MotoGP-u, preuzevši vodstvo odmah na startu nakon što je utrku započeo s drugog mjesta.

Vodeći u prvenstvu Španjolac Jorge Martin, koji je startao s pole positiona i pobijedio u subotnjem sprintu, izgubio je prednost kada se sustav za podešavanje visine motocikla nije isključio u prvom zavoju. Vozač Aprilije ipak se uspio vratiti u utrku i završiti na drugom mjestu.

Martinov momčadski kolega Talijan Marco Bezzecchi zauzeo je treće mjesto, čime je osigurao svoje drugo postolje tog vikenda, nakon što je Alex Marquez pogriješio u završnici utrke i pao u poretku.

Aktualni svjetski prvak Marc Marquez imao je još jedno teško poslijepodne; utrku je završio na sedmom mjestu nakon što je startao sa šeste pozicije.

Martin je prvi u ukupnom poretku s 240 bodova, drugi je Bezzecchi s 209 bodova, a treći Japanac Ai Ogura s 203 boda. Marquez je četvrti s tri boda manje.