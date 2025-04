VIDEO / Ups! Marquez prošao na crveno, a razotkrio ga njegov timski kolega!

Podijeli :

Vozač Ducatija Marc Marquez nije uspio nastaviti svoju dominaciju u kvalifikacijama na Velikoj nagradi Španjolske, ali je napravio prekršaj koji će ga koštati 2000 eura.

Marqueza je u borbi za pole positio pobijedio Fabio Quartararo na Yamahi, koji je tako ostvario prvu pobjedu u kvalifikacijama nakon više od tri godine.

POVEZANO Senzacija! Quartararo oteo pole position Marquezu!

Osmerostruki svjetski prvak izgubio je pole position za 33 tisućinke, ali na početku kvalifikacija napravio je veliku pogrešku – napustio je boks dok je još bilo upaljeno crveno svjetlo.

Gotovo nitko to nije znao sve do samog kraja kvalifikacija, kada je to otkrio nitko drugi nego Marquezov timski kolega Francesco Bagnaia, koji je zauzeo treće mjesto.

U intervjuu nakon kvalifikacija, Talijan je rekao da čeka hoće li zadržati svoju poziciju ili napredovati, dok je Marquez, kada su ga o tome pitali, rekao da ako bi bio kažnjen zbog toga, prvenstvo ne bi vrijedilo ništa.

Osim Marqueza, isto su učinili i njegov mlađi brat Alex te vozač Gresinija, Fermin Aldeguer.

Stariji Marquez morat će platiti 2000 eura zbog prekršaja, a nakon što je stao, utvrđeno je da nije stekao nikakvu prednost nad suparnicima, za razliku od brata. Alex je diskvalificiran u svom prvom brzom krugu u kvalifikacijama i morat će platiti 2000 eura, ali to nije utjecalo na njegov plasman.

Moto GP pratite samo na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.