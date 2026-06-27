VIDEO / Povijesni podvig za Apriliju u Assenu, Martin uzeo pole position

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Vozač Aprilije Jorge Martin osvojio je prvu startnu poziciju uoči Velike nagrade Nizozemske, 10. utrke ovogodišnjeg Moto GP prvenstva.

Martin je do najbolje startne pozicije u Assenu stigao krugom od 1:30.812 minuta, s 22 tisućinke prednosti u odnosu na Aija Oguru iz Trackhousea. Njih dvojicu slijedio je Marco Bezzecchi na drugoj tvorničkoj Apriliji, koji je bio 33 tisućinke iza svog momčadskog kolege.

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Povijesne kvalifikacije za Apriliju upotpunio je Raul Fernandez osvajanjem četvrtog mjesta, čime se pobrinuo da prvi put četvorica vozača talijanske kompanije zauzmu prva četiri mjesta na startu.

Iako je Martin do kvalifikacija bio najlošiji od svih vozača Aprilije, kada je došlo do borbe za prvu startnu poziciju, zablistao je kao u najboljim danima. Španjolac je pomaknuo svog momčadskog kolegu s vrha, budući da je Bezzecchi bio najbrži na svim treninzima u Assenu do tog trenutka. Iako je pokušavao uzvratiti udarac, malo ga je omelo odustajanje Pedra Acoste zbog kvara. Tako je Martin stigao do svoje prve prve startne pozicije još od Velike nagrade Australije 2024. godine, dok se Ogura uspio progurati između vozača tvorničke momčadi Aprilije.

Fernandez je u jednom trenutku izbio na čelo, međutim, krug mu je poništen zbog izlaska izvan granica staze, a na kraju mu je sedam stotinki nedostajalo za prvi startni red.

Najbolji među ostalima bio je Francesco Bagnaia na Ducatiju, koji je bio 15 tisućinki iza Fernandeza, a 25 tisućinki ispred Fabija Di Giannantonija iz momčadi VR46.

Branitelj naslova Marc Marquez ostvario je tek sedmo vrijeme, što mu je najlošiji rezultat u kvalifikacijama ove sezone, a slijedio ga je budući momčadski kolega Pedro Acosta. Top 10 su kompletirali Fabio Quartararo na Yamahi i vozač Honde Joan Mir.

Mlađi od braće Marquez, Alex, uspio se probiti u drugi dio kvalifikacija, ali ga je presjedio te će na startu zauzeti 12. mjesto, iza Enee Bastianinija iz momčadi Tech3. Drugi vozač Gresinija, Fermin Aldeguer, propustit će ostatak vikenda jer je nakon pada tijekom službenog treninga zadobio prijelom sedmog kralješka.

Sprint utrka u Assenu vozi se od 15 sati, dok je Velika nagrada Nizozemske na rasporedu u nedjelju od 14 sati, sve pratite na Sport Klubu 1.

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