VIDEO / Pogledajte rekordni krug kojim je Bezzecchi uzeo ‘pole’ u Indoneziji

Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) krenut će s najbolje startne pozicije na Moto GP utrci VN Indonezije nakon što je u subotu u kvalifikacijama bio najbrži i srušio rekord kruga u Mandalici, dok će novopečeni prvak MotoGP-a Marc Marquez startati s devetog mjesta. Bezzecchijev najbrži krug od jedne minute i 28,832 sekunde bio je dovoljan da završi ispred španjolskog dvojca Fermina Aldeguera, koji vozi za Gresini Racing, i Raula Fernandeza iz Trackhousea, koji će krenuti s drugog i trećeg mjesta. Dvostruki prvak MotoGP-a Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) će nakon prošlotjedne pobjede na VN Japana startati sa 16. mjesta na subotnjem sprintu i nedjeljnoj utrci. Sprint utrka vozi se u subotu od 8:55 na SK1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.